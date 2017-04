Polícia identifica principal suspeito de matar enfermeira em Alagoinhas

Ao que tudo indica, as circunstâncias do assassinato da enfermeira e professora universitária Rosângela Gomes Costa, 35 anos, morta a facadas dentro de casa, no município de Alagoinhas, a 130 km de Salvador, estão prestes a serem esclarecidas.

Em contato com o site Correio, o titular da 1ª Delegacia de Alagoinhas, Clélio Pimenta Bastos Filho, afirmou que o principal suspeito de ser o autor do crime é Edvan Alves dos Santos, 28, que teve a prisão temporária decretada pela justiça neste domingo (23).

Conforme o delegado, alguns indícios apontam o homem, que conheceu a vítima há cerca de seis meses, como o autor do crime. Ele realizou serviços de limpeza na casa da enfermeira no final do ano passado e, de lá para cá, segundo a polícia, esteve na residência, pelo menos, outras duas vezes. Alves tinha conhecimento da rotina da professora, segundo Pimenta, que morava sozinha no bairro do Barreiro, mesmo em que reside o suspeito.

"Ainda é cedo para afirmar se a morte se deu com finalidade de roubar. É prematuro dizer isso. É meio óbvio que ele se aproveitou do fato dela ser uma mulher, o que configura o feminicídio, e não só isso, pois ele amordaçou e esfaqueou a vítima... O que vamos investigar e tentar entender. Pode não ter sido um simples latrocínio", pontuou o delegado, acrescentando que o suspeito é usuário de crack.

A polícia chegou à identidade de Edvan após encontrar, na tarde deste sábado (22), o aparelho celular que era utilizado pela professora em posse de um homem. Segundo Clélio, o rapaz foi autuado por receptação de produto roubado, ouvido e liberado. "Foi por meio do depoimento dele que chegamos ao possível autor deste crime, que vendeu o aparelho ainda na quinta-feira", comenta.

A dinâmica do homicídio, no entanto, ainda não pôde ser esclarecida. Detalhes como horários e cronologia do fato serão conhecidos a partir da prisão de Edvan. As investigações mostram que o suspeito roubou o celular da vítima ainda na quinta-feira (20) e retornou ao local do crime na madrugada de sexta-feira (21), pouco antes da professora ser encontrada. Conforme familiares, a enfermeira deixou de manter contato com amigos entre 12h e 14h de quinta e, à noite, saiu de todos os grupos do aplicativo WhatsApp.

A cena do crime, segundo Clélio, destoa de casos de roubos seguidos de morte. Rosângela foi encontrada parcialmente nua, esfaqueada e amordaçada, sobre a cama. "É difícil falar. Ela tinha os olhos vendados e a mordaça, o que são elementos a mais. Era uma intenção dele subjugar. A motivação vai ser esclarecida, pois, ele pode ter iniciado tudo por um motivo e ter evoluído a outros. O comportamento de uma pessoa que certamente estava perdida", conta. Não há informações sobre a participação de outras pessoas.

"Ele chegou a jantar na casa da mãe após sair da casa dela [Rosângela], agiu com tranquilidade. Tudo precisa ser confirmado mas o que temos até aqui leva a crer que não foi só uma questão de droga. Talvez até denote uma premeditação", considerou. Quanto à possibilidade de envolvimento afetivo entre a enfermeira e Edvan, o delegado informou que todas as possibilidades estão sendo consideradas. "É prematuro descartar qualquer coisa. Considerando a mordaça, que tem a intenção de subjugar a vítima, você entende que traços de sentimento, seja de amor ou de ódio, estão presentes", salientou.

Ao identificar Edvan, a polícia realizou buscas na casa do suspeito e recolheu chinelos, facas, tesouras e outros objetos que podem estar relacionados ao crime. Todo o material passará por perícia. Embora não tenha encontrado provas sólidas, o delegado teve contato com a mãe de Edvan, que confirmou que o filho esteve em casa na noite de quinta-feira com alguns ferimentos leves no corpo.

"A mãe dele nos deu ainda mais informações que nos fazem colocá-lo na cena do crime. Ela nos contou que ele já havia realizado pequenos serviços para ela, então, juntando aos depoimentos de algumas testemunhas, ele é o principal suspeito, sim".

Edvan Alves dos Santos, que é considerado foragido da justiça, já foi preso por roubo em 2013. "Estou puxando o inquérito ao qual ele já responde, porque está caracterizado como extorsão. Vamos entender se havia uma preferência por roubar ou atrair mulheres. Ele está com a prisão preventiva decretada e estamos agindo com rigor para executar a prisão nas próximas horas", completou.

A indicação do suposto autor do crime trouxe uma certa tranquilidade para os amigos e familiares da enfermeira. A colega de trabalho da vítima, a também professora Solange Silva, confirmou que Edvan limpava o quintal de Rosângela. "Uma amiga ainda mais próxima a ela assegurou. Dá uma certa tranquilidade saber que a prisão deste rapaz pode ajudar a esclarecer tudo, porém, a minha preocupação é que a polícia realmente esteja em busca da pessoa certa. Que exista coerência nas investigações", pontua.

Ainda segundo Solange, que foi professora de Rosângela quando a enfermeira ainda era estudante, é estranho que o rapaz, que apenas limpava uma área da casa, tenha tido acesso para entrar e sair. "É complicado, porque quem conhecia ela sabe o quanto era reservada. Não era de dar abertura a ninguém. Mas não sabemos ao certo as linhas, vamos aguardar e confiar na polícia para que isso seja solucionado o mais breve possível", completou.

Segundo a amiga, a possibilidade de ter sido um crime motivado por roubo é surpreendente. "Doi saber que ela sofreu cada golpe daquele. É brutal, e quando a gente é mulher, saber que pode ter sido por uma banalidade faz a gente pensar que poderia ter sido qualquer uma de nós", lamenta.

Os alunos de Rosângela vão homenagear a professora no pátio da Faculdade Santo Antônio, onde a vítima trabalhava, na noite desta segunda-feira.