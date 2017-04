Lava Jato: Ronaldo se diz tranquilo sobre nome de Colbert ter sido citado em delações

Em entrevista ao site Bahia.ba.,o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM), afirmou que não se surpreendeu com as últimas delações da operação Lava Jato, onde foi citado o nome do vice-prefeito de Feira, Colbert Martins (PMDB).

“Todos os nomes ventilados aí já estão há seis ou oito meses no tititi, todo mundo comentando”.

Segundo Ronaldo, Colbert afirmou que “o que ele recebeu está registrado na sua declaração de prestação de contas da campanha. Tem lá o valor estipulado. Um valor, inclusive, bem superior ao que dizem que entregaram a ele posteriormente. Quando for convocado, ele irá se explicar e dar a sua versão”.

Sobre as delações, Colbert Martins, em entrevista ao Tribuna Feirense, pontuou que não vê novidade nas novas delações.

“Tudo já foi divulgado ano passado, não tem novidade. Agora que vai começar a investigação judicial. Espero que tudo aconteça dentro da normalidade jurídica, da minha parte estou completamente dentro da lei. Tudo deve ser investigado e o Brasil passado a limpo em todas as áreas. Quando solicitado, vou responder com tranqüilidade e respeito a justiça”, pontuou.

Mudança de lado – Reforçando os rumores de que pode ir para a base do Governo do Estado, José Ronaldo visitou no último sábado (22). a Fundação Dr. Jesus, do deputado estadual Pastor Sargento Isidório (PDT), aliado do governo.

Em entrevista ao Bahia.ba, o prefeito não descartou deixar o grupo político capitaneado pelo Democratas, após receber do governo o aceno de que “as portas estavam abertas”.