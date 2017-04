Abastecimento de água será temporariamente interrompido amanhã na região da Av. Artêmia Pires

A Embasa informa que, para possibilitar o entroncamento de novas redes que fazem parte das obras do Centro de Reservação Leste, será necessário suspender temporariamente o fornecimento de água amanhã (25), a partir das 6h, na Av. Artêmia Pires, em Jaíba, no Centenário e em parte do bairro Santo Antônio dos Prazeres.

Os serviços devem ser concluídos até o início da noite da própria terça-feira (25) e o fornecimento de água será retomado gradativamente, com estimativa de normalização em até 48 horas. A Embasa recomenda o uso racional da água existente nos reservatórios domiciliares até a completa regularização do abastecimento.