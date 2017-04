Câmara Municipal: Zé Filé propõe que vereadores banquem viagens para Brasília; Ônibus da São João vão atrasar amanhã

A sessão desta segunda-feira (24) da Câmara Municipal se dividiu basicamente, entre dois temas: o sistema de transporte rodoviário de Feira de Santana e a construção do túnel que liga o conjunto Viveiros ao Feira X.

O presidente da Câmara, Reinaldo Miranda (Ronny), PHS, está viajando, por isso a sessão foi presidida pelo 1º vice-presidente, Ewerton Carneiro (TOM), PEN.

TRANSPORTE COLETIVO – O petista Alberto Nery, que também é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Feira de Santana (Sintrafs), usou seu tempo na tribuna para alertar a população sobre as assembléias que estão sendo realizadas nas garagens das empresas da cidade, antes dos ônibus começarem a circular. Hoje foi na empresa Rosa e amanhã será na empresa São João.

“Esses patrões que aí estão são os mesmos que ganharam a licitação há um ano, colocando em Feira de Santana carros zero quilômetro e que, em seguida, foram substituídos sem que nenhuma medida fosse tomada. Então, eles vêm a Feira de Santana lucrar e não reconhecer o direito do trabalhador, que na sua data-base terá o direito de reivindicar e buscar a sua reposição do seu poder de compra. Em função disso, vai acontecer diversas assembleias nas portas das garagens, é bom que a população esteja ciente. E no dia 28, inclusive, está sendo deflagrada uma greve geral pelas centrais sindicais”, pontuou.

TÚNEL – O vereador Zé File (PROS), lotou um ônibus de moradores dos Viveiros e os levou à Câmara para pressionar os demais edis a buscar uma solução para a construção do túnel que liga os bairros Feira X e Viveiros. Segundo ele, os moradores estão isolados.

“Ninguém ouvia falar do bairro Viveiros na Câmara de Vereadores, mas hoje vocês têm a nós para pedirmos por vocês. Peço aos colegas que façam de tudo para amenizar o sofrimento do povo desse bairro. Tenho amigos lá e sei a dificuldade que é chegar a esse local. Disseram que era preciso apenas a desapropriação de algumas casas e agora falta dinheiro. Enquanto isso o povo continua massacrado e pedindo socorro”, criticou.

Todos os vereadores presentes pareciam concordar com o Zé Filé, até que ele fez uma proposta “indecente”: Ele propôs que os vereadores fossem à Brasília, com recursos próprios, para tentar uma solução para o caso.

“Temos que bancar nossa ida porque a Casa não tem obrigação. Não podemos ir a passeio. Na crise que estamos passando não custa nada, viajar com dinheiro público é fácil”, sugeriu.

Após alguns olhares perplexos, risos e caras fechadas dos vereadores presentes, o edil Edvaldo Lima (PP) teve coragem de se pronunciar.

Ele afirmou que viajar para buscar soluções para o povo “não é passeio, é trabalho. Quem tem que bancar é sim a Casa, não o próprio vereador, pois não é passeio”.

PAI DA CRIANÇA - O vereador José Carneiro (PSDB), pontuou que a luta é pertinente.

“Conheço essa história desde o começo, mas essa luta só terá sucesso para a população quando todos se unirem num único objetivo. Quando tudo estava dividido entre os deputados Carlos Geilson (PSDB) e Zé Neto (PT), não avançava. Uns tentavam por uma via, outros por outra, não vai dar certo. Não devemos fazer politicagem, o importante é que venha a obra.

INSTITUTO TENDA DA PAZ TORNA-SE UTILIDADE PÚBLICA - O vereador José Carneiro (PSDB) é o autor do projeto de lei de nº 44/2017, que declara como de utilidade pública o Instituto Tenda da Paz. A matéria foi votada e aprovada, em segunda discussão e por unanimidade. A entidade foi fundada no dia 9 de dezembro de 2015 e fica situada na Rua Picos, nº 33, no bairro da Queimadinha.

CÂMARA CONCEDE TÍTULOS DE CIDADÃO FEIRENSE - A Câmara Municipal de Feira de Santana aprovou por unanimidade na sessão desta segunda-feira (24) dois Títulos de Cidadão Feirense.O primeiro será dado ao procurador da Casa, Doutor Magno Felzemburgh, através do projeto de decreto legislativo de nº 03/2017, de autoria do vereador Luiz da Feira (PPL) e o segundo, de autoria do vereador Luiz Augusto de Jesus, Lulinha (DEM), à senhora Diana de Jesus Aranha.