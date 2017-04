João Santana afirma que Dilma sabia de caixa 2 em campanha de 2014

O publicitário João Santana afirmou que a ex-presidente Dilma Rousseff sabia do esquema de pagamento de caixa 2 para a campanha presidencial de 2014. O marqueteiro prestou depoimento nesta segunda-feira (24) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como testemunha do processo que pede a cassação da chapa formada há dois anos por Dilma e o atual presidente Michel Temer.

Santana falou por cerca de duas horas, por meio de videoconferência, ao ministro Herman Benjamin, relator da ação. Mais cedo, a esposa do publicitário, Mônica Moura, confirmou a versão também em depoimento ao TSE. Ela revelou que discutiu repasses de caixa 2 com a ex-presidente durante um encontro no Palácio do Planalto.