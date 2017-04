PRF registra 47 acidentes e 3 mortes durante feriado

O boletim da “Operação Tiradentes” divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), registrou 47 acidentes com sete feridos e três mortos na Bahia durante a operação montada para o feriadão. Iniciada na última quinta-feira (20) e finalizada às 23h59 de domingo (23), a operação registrou ainda a diminuição de 58,8 % no número de feridos e de 40% no número de mortos em relação a 2016.

Também em comparação com 2016, houve um aumento de 34,5% no número de veículos abordados e 3.607 testes de etilômetro realizados, cinco vezes maior que em 2016. 12 condutores foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool acima do limite permitido e responderão infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70.

Em todo o estado, foram presas 32 pessoas, quatro veículos roubados foram recuperados e 105kg de substância análoga a maconha foram apreendidos.