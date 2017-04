Ministério Público Federal aciona YouTube para controlar jogo da Baleia Azul

O Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo acionou o Google - responsável pelo YouTube -, para investigar a divulgação de vídeos que estimulam a automutilação e o suicídio através do jogo virtual Baleia Azul. O objetivo é fazer com que o canal tenha maior controle sobre os conteúdos, além de estudar eventual responsabilização da empresa caso os vídeos não sejam removidos.

O assunto vem ganhando repercussão nos últimos dias com vários relatos de suicídios e automutilações, que supostamente estariam ligados ao jogo suicida Baleia Azul. Os casos têm mobilizado diretores e professores de escolas, familiares e a polícia, que investiga se o jogo realmente existe e quem seriam os responsáveis por estimular as agressões.

No último mês, a Procuradoria Regional do Direito do Cidadão já conseguiu a remoção de onze vídeos que estimulavam jovens a se automutilarem ou até mesmo cometerem suicídio, sempre com base no critério de maior popularidade. O MPF, no entanto, ainda não abriu investigação contra o jogo Baleia Azul.

A investigação sobre os canais que divulgam os vídeos começou neste ano, depois que o Instituto Dimicuida, de Fortaleza, ter apontado ao MPF a existência de pelo menos 19 mil vídeos com tal conteúdo na internet. Uma reunião entre os procuradores do MPF paulista, o Google e a entidade cearense deve acontecer ainda em abril. O objetivo é buscar mecanismos para realizar a filtragem dos vídeos.