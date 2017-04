PF conduz ex-prefeito de Itabela e empresários envolvidos em desvios na educação

O ex-prefeito de Itabela, na Costa do Descobrimento, Osvaldo Gomes Caribé, e mais os proprietários de duas empresas envolvidas na Operação Harpócrates, desencadeada pela Polícia Federal, foram conduzidos coercitivamente na manhã desta terça-feira (25) para prestar depoimentos.

Segundo o delegado Carlos Cristiano Tenório Urubá, as empresas, identificadas como Aliança Pinturas e Reformas Ltda e STC Santana Construções Ltda, estavam envolvidas no suposto esquema que desviou cerca de R$ 1 milhão via Fundeb [programa federal para a educação básica]. O dinheiro deveria ser usado na construção de uma creche-escola em Itabela.

Além dos mandados de condução coercitiva (seis no total), foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, o que incluiu visita à casa de Osvaldo Gomes Caribé e às empresas listadas. O nome da operação, Harpócrates, faz alusão ao deus grego protetor das crianças.