Secel divulga lista com classificados na licitação para barracas da Micareta

A Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer divulgou a relação dos classificados na licitação para exploração comercial das barracas, durante a Micareta, que acontece de 18 a 21 de maio.

As propostas foram analisadas na semana passada pela Comissão Permanente de Licitação e contou com as presenças de quatro representantes dos barraqueiros.

Para os equipamentos com 25 metros quadrados foram classificados 208 pessoas, outras 59 para as barracas com 16 metros quadrados e outros 41 para os kits bebidas.

Os DAMs (Documento de Arrecadação Municipal) com os valores ofertados serão emitidos no dia 2 de maio e deverão ser quitados até o dia 3, em toda a rede bancária.

A Secel também publicou os nomes dos concorrentes que não obtiveram êxito, bem como os motivos que levaram à inabilitação e desclassificação – foram 259 concorrentes nesta situação.