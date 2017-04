Sessão da Câmara é marcada por apoio a Ronaldo para 2018 e embate entre Zé Filé e José Carneiro

Na manhã desta terça-feira (25), o vereador Zé Filé (PROS), fez duras críticas aos valores que são cobrados pelos guinchos de veículos que são multados em Feira de Santana, tanto por parte do Governo Estadual, quando do município.

“Os guinchos da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito também cobram caro para guinchar as motos. Colocam 15 motos num guincho e cobram R$ 280,00. Quero saber quem está se favorecendo com esse trabalho. Não é o Governo do Estado. Não haveria o interesse de fazer tanta apreensão se não houvesse benefícios para eles”, criticou.

O líder do Governo Municipal, José Carneiro (PSDB), afirmou que quem autoriza a realização de blitz é o Governo do Estado. “Mas o senhor não tem coragem de dizer que a culpa é dele”.

E então os dois ficaram discutindo os valores dos guinchos do Estado e do Município, para saber quem é o “menos pior”.

O vereador Luiz Augusto de Jesus – Lulinha (DEM) confirmou que o valor cobrado pelo Estado é de R$ 306,00 e cobra R$ 50 a diária da garagem onde o veículo apreendido fica. “Já o Município cobra apenas R$ 120,00”, defendeu.

INDÚSTRIA DA MULTA - Edvaldo Lima (PP) acredita que existe uma indústria da multa no Brasil.

“Para meter a mão no bolso do cidadão. Em rodovias federais, estaduais e no Município, condutores são multados sem serem educados”.

João Bililiu (PPS), entrou em defesa das motos de até 50 cilindradas, as “cinquentinhas”.

“Eles dizem que é blitz, mas aqui, no meu pensamento, é uma maneira estonteante de pegar dinheiro, prejudicando, principalmente os nossos humildes pais de família guerreiros. Eu classifico isso como covardia”, disse.

MERENDA – E a pedra no sapato do vereador José Carneiro se chama Zé Filé, que não poupou críticas a falta de merenda em algumas escolas do município, denúncia que ele fez na última semana. Hoje, Carneiro disse que a denúncia do vereador é vazia e “peba”.

“Fazer oposição é um direito e, de certa forma, a oposição contribui com o Governo quando faz oposição responsável, quando faz denúncias pertinentes. Agora, atirador ‘peba’, que não sabe onde atira, onde aponta, não contribui em nada com o Município. Vereador [Zé Filé], tem que fazer denúncias com provas concretas, para não ser desmascarado, como nós estamos aqui fazendo com Vossa Excelência. Cuidado com denúncias fazias, mentirosas, porque não rendem nada”, retrucou, Carneiro.

Zé Filé não gostou das palavras do edil e disse que não é mentiroso.

“Vossa Excelência não anda nas escolas pra saber. Tenho certeza, visito a comunidade e tenho base. Agora a merenda chegou, depois da minha denúncia. O senhor defende o governo, eu defendo o povo. Escrever é fácil, mostrar os papéis mais ainda, mas eu não vou parar de fiscalizar”.

ELEIÇÕES 2018 – E alguns vereadores já estão empenhados em lançar o prefeito de Feira na disputa das eleições do próximo ano.

Marcos Lima (PRP), informou que o presidente estadual do seu partido, Alexandre Marques, colocou a sigla a disposição do prefeito, caso ele deseje sair do DEM.

“Os números da última eleição mostram que o prefeito tem grande chance de vencer uma majoritária como senador ou governador. Tenho certeza que ele vencerá e representará bem nossa cidade e nosso Estado”, discursou.

Cadmiel Pereira (PSC), Luiz Augusto de Jesus, Lulinha (DEM), Ewerton Carneiro, Tom (PEN), entraram no coro de apoio a Ronaldo como governador ou senador da Bahia.

SEGURANÇA – Amanhã, às 19h, na Escola Municipal Rosa Maria Esperidião Leite, na Matinha, acontecerá uma audiência pública para tratar sobre segurança pública nos distritos de Jaíba, Tiquaruçu e Matinha. Autoridades políticas, prepostos da segurança pública e representantes das empresas de transporte público e de transporte escolar já confirmaram suas presenças no evento.

PROJETOS – Os projetos que estavam na pauta de votação desta terça-feira (25), tiveram parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, e estrarão na pauta de amanhã (26).