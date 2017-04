Homem morre em confronto com a polícia no bairro Queimadinha

Morreu na noite de terça-feira (25), no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), após trocar tiros com a Polícia Militar, Wilcley Costa Caldas, o “Carneiro”, que completou no mesmo dia, 19 anos de idade. O fato ocorreu por volta das 21h, no bairro Queimadinha, quando policiais da 66ª Companhia Independente (CIPM) estavam realizando rondas no bairro.

Os PMs avistaram três pessoas, sendo que um deles conhecido como Jackson, portava uma arma longa, e atirou contra a guarnição. Houve o revide e na troca de tiros Wilcley Costa, que estava, segundo a polícia, portando um revólver calibre 38 com três cartuchos deflagrados, foi atingido. Os outros conseguiram fugir.

Os PMs ainda socorreram Wilcley para o HGCA, mas ele não resistiu.