Mais de 400 mil baianos ainda não declararam Imposto de Renda; prazo termina na sexta

O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda termina as 23h59 de sexta-feira (28), só que mais de 400 mil baianos ainda não acertaram as contas com o fisco. De acordo com balanço da Receita Federal, 416,6 mil envios ainda estão pendentes. Cerca de 28,3 milhões de contribuintes devem entregar a documentação.

Quem perder o prazo para a prestação de contas terá que pagar uma multa mínima de R$ 165,74, mas que pode chegar a até 20% do imposto devido. Deve prestar contas quem recebeu rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70 no ano passado.