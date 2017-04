Processo por partilha de bens leva à exumação do corpo de Emílio Santiago, diz advogado

A 13ª Vara de Família do Rio de Janeiro autorizou a exumação do corpo do cantor Emílio Santiago, morto em 2013, para que seja feito um exame de DNA. Segundo o advogado Carlos Magno Ramos Fiuza, que defende o companheiro do cantor, Márcio Tadeu Ribeiro Francisco, o pedido na justiça foi feito pelo um produtor cultural que quer provar que é filho de Emílio Santiago. Em jogo, segundo Fiuza está a disputa pela herança avaliada em R$ 10 milhões, em direitos autorais, imóveis e outros bens.

O processo corre em segredo de justiça. Mas segundo Fiuza, desde o velório do cantor – quando um homem surpreendeu se apresentando como filho de Emílio Santiago – esse homem tenta provar a paternidade. Anos atrás, chegou a ser realizado um exame de DNA, mas que foi considerado inconclusivo.

“Ele precisa confirmar a paternidade para ter direito à partilha da herança. Meu cliente, que foi companheiro do Emílio Santiago durante muitos anos não o reconhece como filho. Nem os amigos mais íntimos e antigos sabiam da existência desse suposto filho. O exame de DNA vai ajudar a esclarecer a situação e dar prosseguimento ao processo de inventário do cantor, aberto pelo Márcio Tadeu em 2014.

Também está na disputa pelos partilha de bens do cantor, uma suposta irmã dele. Emílio Santiago morreu aos 66 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), em março de 2013.