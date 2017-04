Vereador Ronny no EMEC

Ao que se notícia, o Presidente da Câmara, vereador Ronny, apesar de jovem, deu entrada no Hospital EMEC, pela segunda vez em curto período, com algum problema de saúde. O fato desencadeou uma verdadeira tempestade de mensagens em grupos de redes sociais, com as informações mais diversas possíveis.

Até termos um esclarecimento do Hospital, que não constuma revelar dados de seus pacientes, ou da própria Câmara, ficará este clima de exposição e desgaste, situação agravada pelo cargo que ocupa.

O mais salutar seria o vereador emitir uma nota esclarecendo sua situação de saúde, como é comum a todos os políticos que ocupam cargos de liderança, permitindo que se conheça sua situação, evitando ampliação de boatos e preservando a instituição e seu próprio mandato.

Desejamos ao vereador uma boa recuperação.