A partida pela semifinal da Copa do Nordeste, disputada entre Bahia e Vitória, terá o policiamento reforçado por 700 policiais militares. O jogo acontece nesta quinta-feira (27) no estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador.

O anúncio do reforço policial foi dado na tarde de quarta-feira (26), em reunião realizada no auditório do Quartel do Comando Geral. Representantes do Ministério Público, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e das torcidas organizadas dos clubes participantes também estiveram presentes.

As arquibancadas serão apenas ocupadas pelos torcedores rubro-negros, por causa de decisão da CBF, que considerou orientação do Ministério Público.

Haverá rondas policiais com motopatrulhamento nas principais vias de acesso como o metrô, pontos de ônibus, estações de transbordo e entornos dos estádios.

A ação policial contará com policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque, do Esquadrão de Polícia Montada, do Esquadrão de Motociclistas Águia, das companhias independentes de responsabilidade territorial e de Policiamento Tático (Rondesp Atlântico, Central e Baía de Todos dos Santos).