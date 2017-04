Após fãs do pagodeiro Igor Kannário cobrarem a participação dele na micareta de Feira de Santana, o secretário de Cultura Esporte e Lazer do Município , Edson Borges, disse que a decisão não pode ser tomada por pressão.

“A programação da Micareta até agora está fechada. As decisões não são unilaterais e a Micareta é uma festa que é muito discutida no governo. Tivemos várias reuniões para essa Micareta, discutimos bastante as atrações e os custos”, explicou.