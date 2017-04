José Ronaldo assume vice-presidência da Frente Nacional de Prefeitos

O prefeito José Ronaldo, de Feira de Santana, assumiu nesta terça-feira uma das vice-presidências da Frente Nacional de Prefeitos. A posse aconteceu em Brasília. O chefe do Executivo feirense passou o dia na capital federal, onde cumpriu outros vários compromissos. Ronaldo tomou posse no cargo junto com o novo presidente da entidade, o prefeito de Campinas, em São Paulo, Jonas Donizetti, que substituiu o ex-prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda.

A Frente Nacional de Prefeitos congrega os gestores das maiores cidades brasileiras, com população superior a 200 mil habitantes. A entidade busca, junto ao Governo Federal e ao Congresso, defender os interesses comuns dos municípios.