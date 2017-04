Mulher mata marido que arrancou genitália do filho de 2 anos com mordida

Uma mulher matou o marido a facadas na manhã desta quinta-feira (27) ao vê-lo atacando com mordidas a genitália do filho de 2 anos do casal.

O caso aconteceu no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. A vendedora, que está grávida de cinco meses do terceiro filho do casal, foi levada para a Central de Plantões.

"Ele ficou dizendo que o diabo tava comendo a pitoca do meu filho. Era só o que ele queria fazer. Aí só veio isso na minha cabeça de pegar a faca. Ele estava segurando as pernas e os braços da criança e eu enfiei a faca várias vezes", contou ela, de acordo com o site TV Jornal.

Conforme relatou, o marido começou a ficar estranho já na tarde desta quarta-feira (26) e cometeu o crime durante a madrugada. A polícia ainda analisa a autuação criminal da mãe, mas considera que o ato não teria conotação sexual. A filha da mulher presenciou o crime e prestou depoimento para a delegada Genezil Coelho, responsável pelo caso.

A criança foi socorrida para o Hosptial da Restauração e teve o órgão genital mutilado, sendo necessário passar por cirurgia. Os médicos tentaram fazer um procedimento vascular para manutenção do órgão sexual, mas não foi possível. O menino está em recuperação e o estado de saúde é estável.