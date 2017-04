Recadastramento do cartão Via Feira vai até dia 30

Os estudantes feirenses tem até o dia 30 deste mês para recadastrar os seus cartões Via Feira e, assim, garantir o direito ao pagamento da meia-passagem.

O recadastramento deve ser feito pela internet, no link www.viafeira.com.br/recadastramento

Deve ter em mãos o comprovante de matrícula 2017.1, para os universitários, mais documentos pessoais e atestado de frequência – que tem validade de 30 dias, para os demais estudantes. O protocolo, para ambos, deverá ser anotado no verso no comprovante.

Este documento deverá ser entregue nas estações de transbordo – localizados no centro, Tomba e Cidade Nova, ou à rua Osvaldo Cruz, 165, Kalilândia.

A confirmação da revalidação é feita no prazo de até cinco dias, a contar do dia da entrega do comprovante de matrícula.

O estudantes deverá informar, também, o número de um telefone e o seu e-mail, para que receba a confirmação da revalidação.