A um dia do prazo, quase 300 mil contribuintes ainda não declararam IR na Bahia

A um dia do prazo final, 266.924 contribuintes baianos ainda não fizeram a declaração do Imposto de Renda (IR). A informação foi divulgada pela Receita Federal, com base no levantamento realizado na manhã desta quinta-feira (27).

Até agora, 883.076 contribuintes enviaram o documento à Receita, na Bahia. Os dados contabilizaram as declarações feitas até as 11h.

A expectativa da Receita é de que, ao menos, 1.150.000 declarações sejam entregues em todo o estado até a sexta-feira (28). Após o prazo, o contribuinte pagará multa.

Segundo a Receita, o valor cobrado aos que não fizerem a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo correspondente a 20% do imposto devido.

As restituições começam a ser pagas em 16 de junho e seguem até dezembro, para os contribuintes cujas declarações não caírem em malha fina.

De acordo com a Receita, deve declarar o Imposto de Renda, neste ano, o contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2016. O valor subiu 1,54% em relação ao ano passado, quando somou R$ 28.123,91 (relativos ao ano-base 2015), embora a tabela do Imposto de Renda não tenha sido corrigida em 2016.

Quem optar pelo desconto simplificado, abre mão de todas as deduções admitidas na legislação tributária em troca de uma dedução de 20% do valor dos rendimentos tributáveis, limitada a R$ 16.754,34, mesmo valor do ano passado.

Uma das novidades deste ano é que os contribuintes terão que informar o CPF das pessoas listadas como dependentes e que tenham 12 anos ou mais. Até o ano passado, a exigência era para dependentes acima dos 14 anos.