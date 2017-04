SAC terá novo horário de funcionamento em Feira de Santana

Doze unidades da Rede SAC terão seus horários de funcionamento alterados a partir desta terça-feira (02). A mudança, que acontece após extensos estudos sobre o fluxo das unidades, levando em consideração os relatórios de atendimentos e as visitas técnicas frequentemente realizadas pelas diretorias da Superintendência de Atendimento ao Cidadão, têm a intenção de otimizar o atendimento, concentrando esforços e recursos nos horários em que há maior procura pela população.

O novo expediente contará com carga horária de 06 horas diárias para os postos Alagoinhas, Barreiras, Brumado, Eunápolis, Guanambi, Irecê, Paulo Afonso, Porto Seguro, Senhor do Bonfim, Valença, Feira de Santana I e Vitória da Conquista I. A modificação é vista como positiva por Carlos Henrique Martins, superintendente da SAC:

“Nós observamos que cerca de 90% dos serviços são procurados pela manhã. O que queremos fazer é prestar o serviço da forma mais eficiente e eficaz possível, e a mudança vai possibilitar isso”.

O expediente nestes postos passa a ser das 07 às 13 horas, de segunda a sexta-feira.

“O nosso objetivo é facilitar a vida do cidadão,” continua Martins, salientando que a superintendência continuará avaliando a adequação do funcionamento ao fluxo. “No futuro, podemos repensar o modelo; mas, a priori, os estudos mostram que a jornada única das 07 às 13h é suficiente para suprir a demanda atual”.

Segunda e terceira maiores do Estado, respectivamente, as cidades de Feira de Santana e Vitória da Conquista têm dois postos da Rede SAC cada. Nelas, as unidades Feira II e Conquista II continuarão com o horário habitual.

Para mais informações sobre os serviços do SAC e sobre horários de atendimento, a Saeb disponibiliza o endereço www.sac.ba.gov.br, os números 0800 071 5353 (telefone fixo) e 4020 5353 (telefone móvel) e o aplicativo SAC Mobile.