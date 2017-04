BAVI: Com um a menos, Bahia sai na frente mas sofre virada no Barradão

O Vitória saiu atrás, mas buscou o resultado e garantiu uma boa vantagem nas semifinais da Copa do Nordeste ao vencer o Bahia por 2 a 1.

Com gols de Euller e André Lima, o rubro-negro aproveitou o fato de o Bahia ter um jogador a menos desde os 19 minutos do primeiro tempo para garantir a virada.

As duas equipes voltam a se enfrentar na Arena Fonte Nova, no próximo domingo (30), a partir das 16h. Com o resultado, o Bahia precisa de um triunfo simples para garantir a vaga na final; já o Leão pode empatar o duelo fora de casa e terá disputar o título contra o vencedor de Santa Cruz x Sport.