Figurinista da Globo desiste de incriminar José Mayer e caso é encerrado

A figurinista Susllem Meneguzzi Tonani decidiu não levar adiante o inquérito contra José Mayer. Ela havia acusado o ator de assédio sexual nos bastidores da novela “A Lei do Amor”.

Na quarta-feira (26), ela esteve na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e pediu para que as investigações não continuassem. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a figurinista recebeu três convites para ir de forma espontânea à 32ª Delegacia Policial, na Taquara, zona oeste do Rio, e também chegou a ser intimada para abertura de um inquérito policial já que a denúncia foi pública e o delegado Rodolfo Waldeck resolveu convocar os dois envolvidos no caso para uma investigação.

O delegado confirmou que o caso será encerrado já que não há uma representação da vítima. “Ela tinha esse direito de não levar adiante essa acusação. Não quis fazer uma representação, não quis dar prosseguimento ao inquérito policial e aí não temos um crime. As investigações serão encerradas”, disse, ao portal UOL.