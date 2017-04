Ministro Admar Gonzaga toma posse no TSE e pode julgar chapa Dilma-Temer

Tomou posse na quarta-feira (27), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Admar Gonzaga. Ele entra na vaga deixada por Henrique Neves, que terminou seu mandato no dia 16 deste mês. Gonzaga foi escolhido pelo presidente Michel Temer por meio de uma lista tríplice enviada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na qual foi o mais votado.

Após tomar posse, Admar Gonzaga pode participar da análise da ção em que o PSDB pede a cassação da chapa Dilma-Temer. O julgamento, que foi suspenso no dia 4 de março, deverá ser retomado no próximo mês. Atualmente, o TSE é composto por sete ministros: três oriundos do STF (Gilmar Mendes, Rosa Weber e Luiz Fux), dois do Superior Tribunal de Justiça (Herman Benjamin e Napoleão Nunes Maia Filho) e dois da advocacia (Admar Gonzaga e Luciana Lóssio).

O presidente Michel Temer ainda indicou o jurista Tarcísio Vieira de Carvalho para substituir a ministra Luciana Lóssio, cujo mandato termina no dia 5 de maio. A posse de Vieira ainda não foi marcada.