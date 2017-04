Carro com três jogadores do Vitória é atingido por tiros após o Ba-Vi

Três jogadores do Vitória passaram por um momento de terror na noite da última quinta-feira (27), no Trobogy, em Salvador, logo após o clássico Ba-Vi, disputado no Barradão.

O carro em que estavam o atacante Rafaelson, o goleiro Wallace e o meia Flávio foi atingido por tiros. Uma testemunha, que não quis se identificar, procurou o Bahia Notícias e relatou. Segundo ela, homens armados apareceram na rua e atiraram contra o veículo. Ninguém ficou ferido na ação.

Após o ocorrido, os atletas prestaram queixa na 10ª Delegacia Territorial (Pau da Lima). Ainda não se sabe a motivação do crime.