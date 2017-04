Zé Ronaldo avalia ingresso em PP, PR, PSB e PRB com apoio de ACM Neto

Além do PP, o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (DEM), avalia para eventual ingresso legendas como o PR, o PSB e o PRB. Qualquer uma delas serviria ao propósito de estar bem posicionado num partido alternativo ao DEM para integrar a chapa de ACM Neto (DEM) em 2018.

Zé Ronaldo é também citado por assessores de Neto como um dos nomes com que o grupo pode marchar ao governo, na hipótese, muito remota, frise-se, de o prefeito de Salvador desistir de concorrer à sucessão estadual.

Os outros nomes lembrados são os do ministro tucano Antonio Imbassahy (Relações Institucionais) e o do senador Otto Alencar (PSD), que, no entanto, hoje está no campo adversário do governador Rui Costa (PT). No caso de ser o candidato a governador, Ronaldo, entretanto, permaneceria no DEM. O jogo, portanto, é combinadíssimo com ACM Neto.