Homem é assassinado em Residencial no Feira VII

Na manhã desta sexta-feira (28), Maicsuel Lima de Oliveira, 24 anos, foi assassinado a tiros no Residencial Ponto Verde, situado na Fazenda Alecrim, no bairro Feira VII, em Feira de Santana.

De acordo com as primeiras informações apuradas, ele estava na quadra de esportes do residencial, quando um homem se aproximou da vítima e efetuou os disparos.

Maicsuel morreu no local. O assassino fugiu em um veículo, modelo Punto, cor preta, placa não identificada, que deixou estacionado fora do residencial.