Greve geral: Município vai acionar Sintrafs por ter retirado 100% dos ônibus de circulação

O secretário municipal de secretário de Transporte e Trânsito, Pedro Boaventura, afirmou em entrevista ao Tribuna Feirense, que a prefeitura irá entrar com uma ação contra o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Feira de Santana (Sintrafs), pois 100% da frota de ônibus da cidade não circulou hoje (28), aderindo a Greve Geral que aconteceu em todo o Brasil.

De acordo com o secretário, o Sintrafs não cumpriu o acordado durante reunião do Conselho Municipal de Transporte, quando se comprometeu em atender a legislação no tocante ao percentual de ônibus que deve ser colocado à disposição dos passageiros, em caso de paralisação.

De acordo com a Lei, 30% da frota do serviço de transporte, que é tido como essencial à população, deveria estar circulando. No comunicado de greve, enviado à SMTT pelo sindicato, consta que a instituição cumpriria as determinações previstas em lei. “Com este comportamento, eles impediram o direito constitucional de ir e vir das pessoas”.

"Eles deixarm a população na mão, impedindo o direito de ir e vir dos cidadãos. Sentimos pelos usuários que ficaram sem os serviços".

O vice-presidente do Sintrafs, José de Souza, afirmou que a categoria deve lutar pelos seus direitos.

"As reformas acabam com conquistas históricas que a gente teve. Hoje é o dia D ou vai pra rua ou perde tudo".