Receita Federal recebeu 28,5 milhões de declarações do Imposto de Renda

A Secretaria da Receita Federal recebeu 28.524.560 de declarações do Imposto de Renda até as 23h59 desta sexta-feira (28), quando terminava o prazo. O número ultrapassou a expectativa do governo de 28,3 milhões de declarações.

Os contribuintes que enviaram a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, receberão mais cedo as restituições, caso tenham direito. Há prioridade para idosos, , portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais. As restituições começarão a ser pagas em 16 de junho e seguem até dezembro. Contribuintes que não enviaram a declaração no prazo precisarão pagar multa de, no mínimo, R$ 165,74, correspondente a 20% do imposto devido.