Detento é encontrado morto em delegacia de Euclides da Cunha antes de ser liberado

Um detento foi encontrado morto na Delegacia da Polícia Civil de Euclides da Cunha, no fim da tarde desta sexta-feira (28). Girlan Santos Santana seria liberado naquele horário, mediante pagamento de fiança.

De acordo com o site Notícias de Santaluz, o rapaz de 20 anos foi preso na quinta-feira (27), depois de ser flagrado pela Polícia Militar na zona rural de Tucano com uma moto roubada no dia anterior, em Caldas do Jorro.

O delegado Paulo Jason Mello Falcão, coordenador da 25ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Coorpin), contou à publicação que Girlan estava com aproximadamente 30 presos na área de banho de sol quando foi encontrado desacordado pelos detentos e policiais de plantão, que logo desconfiaram de que havia algo errado quando ele não respondeu ao chamado para ser liberado.

O preso teve a morte confirmada pelo Instituto Médico Legal da cidade. A causa da morte deverá ser apontada após perícia. Não havia marcas de lesão no corpo da vítima. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.