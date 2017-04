'Desnecessário', diz Xuxa ao deixar palco por causa de homenagem de paquitas

A apresentadora Xuxa Meneghel ficou constrangida em homenagem feita por paquitas durante lançamento da turnê nacional Xuchá, no Rio de Janeiro, na madrugada do sábado (29). A “rainha dos baixinhos” deixou o palco no momento em que viu fotos com o pai, falecido há pouco tempo.

O que era pra ser uma homenagem das 12 paquitas do “Xow da Xuxa”, entre elas Andreia Sorvetão e Bianca Rinaldi, tornou-se um fiasco. É que durante a apresentação, surgiram imagens de Xuxa fazendo as pazes com o pai, Luiz Floriano.

De acordo com informações do Purepeople, após ser consolada pelo namorado Juno Andrade, ao retornar, a apresentadora pediu desculpas: “Tem coisas que é desnecessário viver outra vez, principalmente em um momento que é pra divertir vocês", explicou e prosseguiu com o show.