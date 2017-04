Rui inaugura sistema de abastecimento de água no Vale do São Francisco

A água tratada e encanada chegou às casas de quase dois mil moradores da zona rural de Itaguaçu da Bahia, no Vale do São Francisco. O sistema de abastecimento de água (SAA) foi inaugurado pelo governador Rui Costa na manhã deste sábado (29), em visita ao povoado de Lages, uma das quatro localidades beneficiadas pela obra, que teve investimento de R$ 1,6 milhões.

Além de Lages, os povoados de Várzea Grande, Riacho da Carnaúba e Tabatinga também receberam a rede de distribuição. Na primeira visita oficial a Itaguaçu como governador, Rui Costa destacou a importância de levar água para mais baianos. "Água é sinônimo de vida e saúde. Se o ser humano não bebe uma água de qualidade, ele pode ficar doente. Por isso, investimos nesse tipo de obra que é tão importante para a vida das pessoas. O meu compromisso é levar água para cada vez mais para pessoas que ainda não tem água na torneira", afirmou Rui.

Outra entrega realizada na cidade vai melhorar a vida de quem vive no campo. Dois convênios foram autorizados por meio do programa Bahia Produtiva, beneficiando 65 famílias da Associação de Agricultores do Povoado de Lages e da Associação Comunitária dos Trabalhadores Rurais Quilombola de Cajueiro e Dois Irmãos. Com recursos de quase R$ 400 mil, os grupos poderão montar e desenvolver atividades em cozinhas comunitárias.

Em Itaguaçu, Rui também participou da inauguração de uma creche municipal do programa Brasil Carinhoso e do anúncio de doação de um ônibus de transporte escolar, por meio do programa federal Caminho da Escola, que chegará ao município ainda este ano. A senadora Lídice da Mata e o prefeito de Itaguaçu, Ivan Oliveira, estiveram presentes nas entregas.