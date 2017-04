Capotamento deixa duas pessoas mortas e outras duas feridas na Bahia

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um capotamento na BA-046, entre os municípios de Amargosa e Milagres, a cerca de 230 quilômetros de Salvador, na noite de sábado (29). Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu por volta das 23h em um trecho no km-33 da rodovia.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do capotamento. As vítimas seguiam de Amargosa para Milagres quando o carro capotou.

Marineusa de Jesus Silva, de 36 anos, e Jucilene Jesus Santos, de 20, foram arremessadas do veículo e morreram no local do acidente. A PRE não soube informar se as vítimas são da mesma família.

Um jovem identificado como Roniere Gomes dos Santos, de 21 anos, e um adolescente de 15 sobreviveram e foram encaminhados para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Não há informações sobre o estado de saúde deles.