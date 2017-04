Temer e Donald Trump marcam encontro para o segundo semestre, diz coluna

Dois presidentes polêmicos em seus países, Michel Temer (PMDB) e o republicano Donald Trump, chefe do Executivo nos Estados Unidos, vão se encontrar no segundo semestre deste ano. Os setores diplomáticos americano e brasileiro já trabalham para fechar uma data, segundo informações da coluna Radar Online, da Veja.

O motivo do encontro, no entanto, não foi divulgado. Em março deste ano, os dois se falaram por telefone e combinaram de manter "contato regular". Na ocasião, Trump ainda ressaltou o interesse em receber uma visita do peemedebista.