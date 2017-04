Eleições 2018: Lula aumenta liderança e Bolsonaro aparece em segundo, diz pesquisa Datafolha

Uma pesquisa feita pelo Datafolha e divulgada neste domingo (30) mostra a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na corrida presidencial para 2018, mesmo após as delações da Odebrecht. Já o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) aparece em segundo lugar, empatado tecnicamente com a ex-senadora Marina Silva (Rede).

As intenções de voto de Lula pularam de 26% na última pesquisa para 30% nessa. Já Bolsonaro subiu de 9% para 15% e de 8% para 14% nos dois cenários em que é possível acompanhar a evolução. Na pesquisa espontânea, Lula tem 16% e Bolsonaro 7%.

O Datafolha fez 2.781 entrevistas, em 172 municípios, na quarta (26) e na quinta (27), antes da greve geral de sexta (28). A margem de erro é de dois pontos percentuais.