Rejeição ao governo Michel Temer chega a 61%, diz pesquisa

A rejeição do governo do presidente Michel Temer bateu recorde, de acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada na manhã deste domingo (30). Segundo o levantamento, a gestão do peemedebista chega a 61% de avaliação ruim ou péssima, com 28% a considerando regular e apenas 9%, ótimo ou bom.

Antes de a Câmara dos Deputados afastá-la, em abril do ano passado, a ex-presidente Dilma Rousseff tinha 63% de rejeição e 13% de aprovação. Os 9% de aprovação são também semelhantes ao índice de Fernando Collor de Mello antes de ser impedido, em setembro de 1992, embora a reprovação fosse maior (68%).

A pesquisa mostra ainda que quando o nome de Temer é colocado como candidato à reeleição, a rejeição sobe de 45% para 64% de dezembro para cá. 85% dos entrevistados acham que o Congresso deve aprovar uma mudança constitucional que permita eleições diretas.