Greve geral: nem tanto ao mar, nem tanto a terra

A greve geral anunciada não foi tão pequena quanto gostaria o governo, mas esteve muito longe dos discursos avassaladores dos organizadores. Em Feira, houve o impacto de parte do comércio fechado, ônibus, bancos, escolas públicas, mas esteve longe de milhares desfilando e longe da população que lotou a Praça da Prefeitura no impeachment. Entre as escolas privadas a adesão foi parcial - minhas sobrinhas tiveram aula normal-, embora houvesse segurança nas portas.

Não se pode negar que, em todo país, o receio do quebra-quebra e a intimidação – infelizmente uma característica destes movimentos- contribuíram para o clima de paradeiro visto que muitos foram impedidos de trabalhar. Várias e lamentáveis cenas de depredação foram registradas – sempre atribuída a infiltrados, embora não se conceba tanto infiltrado assim-, mas fazem parte do velho arquétipo do discurso de terceirizar os erros e vangloriar as virtudes. Em Goiânia, um policial agiu com ferocidade desmedida atingindo um estudante com o cassetete, na cabeça, causando uma grave lesão.

A participação na greve não foi de vagabundos- como coloca parte do discurso governista-, afinal, é um direito a manifestação e o protesto por mais equivocada que esteja qualquer pauta. A greve, evidente, envolveu trabalhadores preocupados com seus direitos; sindicalistas preocupados com a perda da mamata industrial do imposto sindical obrigatório; e grupos de pressão afastados das benesses do poder.

Em todo movimento não se escutou nenhuma mea culpa pela catástrofe deixada pelo PT de Lula e Dilma, e 14,2 milhões de desempregados, provando que a amnésia moral que o marqueteiro João Santana atribuiu a Dilma, em verdade, é coletiva.