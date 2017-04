Acidente entre carro e caminhão deixa oito mortos e um ferido na Bahia

Oito pessoas morreram e uma ficou ferida em um grave acidente entre um carro e um caminhão, na BR-101, no sul da Bahia, na madrugada deste domingo (30). O veículo pequeno ficou destruído. As informações foram passadas ao G1 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, todas as vítimas estavam em um veículo de passeio Pálio, que tem lugar para cinco pessoas. A polícia informou que os dois veículos bateram de frente no trecho do Km 772, altura do município de Itabela, por volta das 3h.

Conforme a PRF, o carro pequeno invadiu a contramão em uma curva e bateu no caminhão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dos oito mortos, quatro são homens, de 32, 26 e 19 anos, três adolecentes, de 13 e 14 anos, e uma mulher de 21. O ferido é um jovem de 19 anos. Ele foi levado em estado grave para o Hospital Regional de Eunápolis.

Segundo a PRF, o caminhão envolvido no acidente é dos Correios. O motorista não teve ferimentos. A Polícia Civil informou que o condutor do carro pequeno, um jovem de 26 anos, não tinha carteira de habilitação e já havia sido preso duas vezes, por tráfico de drogas e porte ilegal de armas.

Os corpos das vítimas mortas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Eunápolis, que também fica na região sul.