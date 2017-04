Menina de 3 anos morre na Bahia após se engasgar com pedaço de pão

Uma menina de 3 anos morreu após se engasgar com um pedaço de pão no município de Itanhém, no extremo sul da Bahia, na noite de sábado (29). O velório da criança e o enterro ocorreram neste domingo (30).

A delegacia da cidade confirmou o ocorrido. Familiares da Maria Vitória Lemos Pereira contaram que a menina pediu pão com café para o pai, por volta das 18h30. Minutos depois, segundo os parentes, a garota começou a se engasgar.

Os pais da menina ainda tentaram retirar o pão da boca da criançaa antes de levá-la para o Hospital Maria Moreira Lisboa. Na unidade de saúde, os médicos ainda tentaram reanimar a garota, mas não tiveram sucesso.