Análise preliminar indica que Belchior morreu por rompimento de artéria aorta, diz delegada

Análise preliminar indica que Belchior morreu em razão do rompimento da artéria aorta, disse neste domingo (30) a delegada Raquel Schneider. Raquel falou com o médico do IML da cidade de Cachoeira do Sul, responsável pela necropsia em Belchior.

Leia mais: Cantor Belchior morre aos 70 anos no Rio Grande do Sul

O cantor e compositor cearense tinha 70 anos e morava em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, Rio Grande do Sul, distante cerca de 150 km de Porto Alegre. Ele vivia com a esposa, Edna.

"Esse deve ser o resultado que vai vir no laudo depois. Claro que também serão feitos mais alguns exames, mas em princípio foi isso", afirmou a delegada.

Mais cedo, Angela Margareth, ex-mulher do músico, havia dito que a causa da morte foi um infarto. A delegada disse que o médico não levantou essa possibilidade durante a conversa.

O corpo do cantor deve deixar o IML de Cachoeira do Sul, onde foi feita a necropsia, no início da noite deste domingo (30). Segundo Raquel, será levado ao município de Venâncio Aires para ser embalsamado.

Mais tarde, deverá seguir para Porto Alegre e, no início da madrugada de segunda-feira (1), transportado para a cidade de Sobral, no Ceará, onde ocorrerá o sepultamento.

Ainda durante a tarde deste domingo (30), a polícia de Santa Cruz do Sul já acreditava que a morte tivesse causas naturais. "Não havia sinais de violência, nada indicou qualquer outra coisa. Segundo a esposa, Edna, ele não usava medicação, não apresentava problemas de saúde. Eles disseram que sequer tinham remédios em casa", havia comentado a delegada ao G1.

De acordo com amigos, o artista vivia há quatro anos no município localizado na região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul. Há um ano e meio ele morava na casa onde morreu, com a esposa. A residência foi cedida a ele por um amigo.

O Governo do Estado do Ceará confirmou a morte e decretou luto oficial de três dias. "Recebi com profundo pesar a notícia da morte do cantor e compositor cearense Belchior", diz em nota o governador Camilo Santana. "O povo cearense enaltece sua história, agradece imensamente por tudo que fez e pelo legado que deixa para a arte do nosso Ceará e do Brasil".

O traslado do corpo será feito pelo Governo do Ceará, que aguarda liberação das autoridades gaúchas. A assessoria do governo disse também que o chefe da Casa Militar do Ceará, coronel da Polícia Militar Túlio Studart, entrou em contato com o chefe da Casa Militar do RS, e que eles aguardam o resultado do laudo oficial.