Ivannide derrota candidato de Zé Neto e vence eleições para presidência municipal do PT

Neste domingo (30), com um total de 319 votos, Ivannide Santa Bárbara venceu o segundo turno da eleição para presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), em Feira de Santana.

Ela vai substituir Aécio Moreira no cargo. Em segundo lugar ficou o professor Gerinaldo Costa, candidato do deputado estadual Zé Neto, com 257 votos.

A votação aconteceu no Colégio Luiz Eduardo Magalhães. Foram duas urnas de votação, com um total de 597 votos: 319 de Ivannide, 257 de Gerinaldo, 10 brancos e 11 nulos.

Em entrevista ao Tribuna Feirense, Ivannide destacou que está filiada ao PT desde a década de 80.

“Nos deram essa tarefa e aceitei com muita honra. Venho tentando fazer o partido caminhar, ser alicerce para uma base maior da sociedade. Nao é fácil, estamos vivendo uma crise política, o partido precisa renovar as energias, para se manter no caminho para o qual ele foi construído”.

Ivannide, foi apoiada pelo vereador Alberto Nery, pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e outros “figurões” do partido na cidade.

“Conceição Borges, David Bacelar, Albertino Carneiro, trabalhadores rurais, movimento de mulheres e de negros de Feira de Santana”, disse.

A data da posse da nova presidente do PT não foi divulgada, até o momento.