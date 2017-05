Salvador será cenário do Festival de MPB em dezembro com artistas de renome da música

Salvador vai ser cenário do Festival de MPB nos dias 1, 2 e 3 de dezembro. O evento que exalta a música brasileira tem como produtora a empresária Flora Gil, com três alternativas para o espaço dos shows: Parque de Exposições, Arena Fonte Nova ou Centro Administrativo, segundo informações do Correio.

Alguns nomes de artistas já estão na lista dos convidados para o festival: Gal Gosta, Gilberto Gil, Djavan, Marisa Monte, Nando Reis, Ana Carolina, Preta Gil, Arnaldo Antunes e Zeca Pagodinho. Outros nomes da música ainda devem ser anunciados.