Comissão da reforma da Previdência deve votar parecer nesta semana; veja agenda

A comissão especial da reforma da Previdência deve votar nesta semana o parecer do relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA). A última sessão de debates está agendada para esta terça-feira (2), com previsão de votação do relatório no dia seguinte. De acordo com o G1, o presidente da comissão, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), acredita ser possível concluir a análise na comissão até quinta-feira (4).

A agenda da Câmara deve incluir ainda a votação do relatório parcial do deputado Vicente Cândido (PT-SP), relator da reforma política, na comissão criada para o tema. O parlamentar sugere regras menos rigorosas para apresentar projetos de iniciativa popular e para convocar referendos e plebiscitos.

Após aprovação no colegiado, a matéria precisará passar por outras comissões, antes de ir ao plenário. No entanto, a assessoria do relator informou que deverá tentar aprovar um requerimento de regime de urgência para acelerar a tramitação e levar a pauta direto ao plenário. Os deputados deverão ainda concluir a votação de emendas ao projeto que suspende o pagamento das dívidas estaduais com a União por três anos (prorrogáveis por mais três), desde que sejam adotadas medidas de ajuste fiscal - as contrapartidas. Após conclusão da analise, a proposta seguirá para votação no Senado. Já na Casa, durante esta semana, poderá haver a tentativa de acelerar a tramitação do projeto de reforma trabalhista, também com votação de um requerimento de urgência.