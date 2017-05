Na noite de ontem (30), Suelle do Vale Brito, 25 anos, foi assassinada a tiros na praça principal do conjunto Feira IX, em Feira de Santana. De acordo com o site Acorda Cidade. os tiros atingiram braço esquerdo, região lombar e pescoço.

A polícia investiga a autoria e motivação de crime. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por necropsia.