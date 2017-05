Para 60% dos brasileiros, patrões serão favorecidos por reforma trabalhista, diz Datafolha

A pesquisa Datafolha apontou que 6 em casa 10 brasileiros acredita que os empresários sairão beneficiados com as novas leis trabalhistas. A pesquisa foi divulgada nesta segunda (1º) no jornal "Folha de S. Paulo".

Pelo menos 63% dos entrevistados afirmaram que a terceirização seria responsável por isso e 64% que a reforma como um todo causaria o favorecimento dos patrões. A lei da terceirização foi sancionada pelo presidente Michel Temer em 31 de março e permite que uma empresa contrate outra para a realização de suas atividades.

De acordo com o Datafolha, para 44% dos brasileiros, os salários não devem sofrer modificações. Para 34% dos entrevistados, haverá maior oferta de empregos enquanto 31% não creem em mudanças. O levantamento ouviu 2.781 pessoas em 172 municípios e tem dois pontos percentuais de margem de erro.