Vítimas de acidente com oito mortos são identificadas

Foram identificadas as oito pessoas que morreram e uma que ficou ferida em um grave acidente na BR-101, na madrugada de domingo (30), quando um Palio branco (placa MPN-7057) colidiu frontalmente com uma carreta dos Correios e Telégrafos por volta das 3h da manhã, na KM-772, na região de Eunápolis, no Sul do estado.

Todas as vítimas eram ocupantes do Palio. Segundo informações do Correio, entre os mortos, há quatro homens e quatro mulheres: Êmilly Gomes Santana, 14 anos, Ianka Souza Silva, 21, José Carlos de Jesus Gonçalves, 32, Marlene Santos Nascimento, 14, Marciel Silva de Jesus, 19, Mateus Souza, Santos, 18, Rodrigo da Silva Santos, 27, e Sidiane de Jesus Lopes, 13. O motorista era Rodrigo, que, segundo a polícia, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Todos morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Eunápolis, no início da manhã de ontem. Além deles, Ezequias Santos Santana, 19, também ficou ferido no acidente. O jovem, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), continuava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Eunápolis até a tarde de ontem.