1º bazar infantil Mini Closet é realizado em Feira de Santana

Criança perde roupa tão rápido, né? Por isso, no próximo dia 13 de maio será realizado em Feira de Santana o 1º bazar infantil Mini Closet, onde as mamães poderão comprar peças novas e semi-novas para seus filhos.

De acordo com a organização do evento, as roupas passam por uma seleção e são higienizadas. A ideia é que o bazar aconteça uma vez por mês. Nesta primeira edição as mamães poderão encontrar roupas para bebês e crianças de até 10 anos.

A primeira edição do bazar será realizado na esmaltaria Ohlalá, localizada na Avenida Santo Antônio, 508, Capuchinhos.