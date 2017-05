Rejeição a Temer será usada pelo PT para impulsionar candidatura de Lula

Segundo a coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, pelo menos dois dados da ultima pesquisa Datafolha vão nortear a estratégia do PT para projetar a candidatura de Lula à Presidência: a alta insatisfação com o governo Michel Temer e o índice de 85% de apoio à convocação de eleições diretas.

Ainda de acordo com a publicação, os petistas se concentrarão na propaganda pela antecipação da disputa de 2018. O objetivo do partido é ampliar a pressão sobre a Lava Jato e inflar o discurso de que qualquer ação contra Lula pretende tirá-lo da disputa presidencial em 2018.