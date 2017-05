De acordo com a coluna Radar On-line, da revista Veja, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa estaria cogitando se candidatar a presidente da República nas eleições do ano que vem.

Contudo, Barbosa ainda não bateu o martelo sobre a possibilidade: “Às vezes, penso que sim. Em outras horas, acho que não. Política é muito complicado”, afirmou.