10 pessoas ficam feridas em acidente durante show de Wesley Safadão

Pelo menos dez pessoas ficaram feridas durante um acidente em um show do cantor Wesley Safadão na cidade de Olinda, em Pernambuco, na noite de domingo (30). Segundo o portal G1, a Polícia Civil vai investigar o caso. Contudo, foram registrados casos de vítimas de choque elétrico em uma área próxima ao bar.

Segundo a organização do evento, chamado de "Vai Safadão" o acidente foi causado pela queda de um cabo energizado que sustentava um balão de publicidade. Os organizadores afirmaram que um fio bateu em uma grade localizada atrás de um dos pontos de compra de bebidas. As pessoas levaram choques e, logo em seguida, houve um princípio de tumulto. O show do cantor cearense chegou a ser interrompido por 10 minutos.

O evento aconteceu na área externa do Centro de Convenções local, com um público de aproximadamente 20 mil pessoas.